約700人の犠牲者を出した能登半島地震。大切な家族を失った遺族は、今も変わらない思いを抱え続けています。あれから2年。残された遺族の思いとは…楠 健二 さん：「2年経とうが受け入れられていない現状がある。もしかしたら、あれは夢だったのっていうのは、2年経ってもそうだもん」ことしの元日。夫婦で輪島市内の居酒屋「わじまんま」を営んでいた楠健二さん。あの日、隣接するビルの倒壊に巻き込まれ、妻の由香利さん、長女の