NCT WISHが、デビュー後初めての海外旅行バラエティに挑戦する。1月6日、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」は、新オリジナルコンテンツである旅行バラエティ『ON THE MAP』のローンチを発表し、メインポスターを公開した。番組には、爽やかな魅力でグローバルファンの心を掴んでいるボーイズグループNCT WISHが出演することが明らかになり、期待が高まっ