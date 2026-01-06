2026年1月6日午前、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。高知県内でも広い範囲で震度3を観測しましたが、被害は確認されていません。気象庁によりますと、6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とする地震が発生し、島根県と鳥取県で最大震度5強を観測しました。震源の深さは11キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.4とされています。この地震で高知県内では、震度3を高知市・安芸市・南国市・土佐市