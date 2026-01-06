2026年1月6日に起きた、島根県と鳥取県で最大震度5強を観測した地震を受けて高知県は、広域支援の協定に基づき職員を島根県に派遣しました。被災地への職員の派遣は、2012年に中四国9県で結んだ災害発生時の広域支援に関する協定に基づくもので、県からの派遣は今回が初めてです。高知県は危機管理部の職員2人が島根県に派遣されることになり、6日昼過ぎ、県庁で出発式が行われました。派遣される県職員2人は車で島根県に向かい、8