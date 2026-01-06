高知県教育委員会は、2025年度、中山間の県立高校を対象に入学者選抜の時期を大幅に前倒しする新たな制度を導入し、1月6日から願書の受付が始まりました。6日から、四万十高校など県内の中山間エリアにある県立高校10校で、新たな入試の願書受付が始まりました。対象校には中学校の教員が願書を持参したり郵送で願書が届いていました。新たな入試＝こうちフロンティア募集は、少子化などの影響で生徒の確保が難しい中山間地域の高