高知県内では1月5日から6日にかけて、歩行者などが車にはねられる事故が相次ぎ、四万十市と須崎市で男性2人が意識不明の重体となっています。警察によりますと5日午後5時45分頃、四万十市駅前町の国道439号で、横断歩道を歩いて渡っていた近くの会社員・百田靖さん（59歳）が、横から来た軽自動車にはねられました。百田さんは頭などを強く打っていて、宿毛市内の病院に運ばれましたが、意識不明の重体となっています。警察は、軽