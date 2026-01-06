ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕までの日数を表示するカウントダウン時計＝6日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まで6日で1カ月となり、現地は祭典のムードが高まりつつある。ミラノの代表的な観光名所、大聖堂そばにあるカウントダウン時計は残り日数は「31」を表示。マスコットが彩るPRのブースも設置し、イタリアで3度目となる冬季大会へ盛り上げを図っている。リハーサルを兼ねた大会が各地で