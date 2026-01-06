格闘技「KNOCKOUT」は6日、都内で「KNOCKOUT.61」（2026年2月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。11月以来の復帰戦を行う予定のBLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）は元同王者の大谷翔司（35＝クロスポイント渋谷）と対戦が決定。会見した大沢は「最初、大谷とはいつか決着をつけたいなと思っていたが、1勝1敗で。大谷が引退するなら僕しかない。すぐにやりますと言いました」と対戦を承