テレビ山梨（甲府市）は６日、報道部所属の社員が昨年１２月、飲酒後に甲府市内の駐車場内で車を運転して物損事故を起こしたにも関わらず、警察に申告せずに立ち去っていたと発表した。捜査関係者によると、社員は男性記者といい、山梨県警が経緯を調べている。同社によると、社員は同月２７日未明、同市内の飲食店で飲酒した後、駐車場内で自家用車を移動させた際、駐車中の別の車両に接触したが、運転代行業者を利用して帰宅