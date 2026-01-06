今年の願いを記した絵馬を見せる、楽天の球団アンバサダー・岡島豪郎氏＝6日、宮城県塩釜市の塩釜神社昨季限りで現役を引退し、楽天の球団アンバサダーに就任した岡島豪郎氏が6日、新職務で始動した。宮城県塩釜市の塩釜神社で球団職員による営業繁盛祈願に参加し「東北を盛り上げることは選手の時から常に思っていた。ファンの皆さんとも一緒に戦っていきたい」と抱負を述べた。絵馬には「勝つ」と短く願いを記した。注目選手