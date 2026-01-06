ボートレース戸田の「第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦」は予選4日間を終え、7日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目は、準優勝戦10R4号艇で登場する清埜翔子（34＝埼玉）だ。今節は6着発進となった清埜。それでも、2戦目から3着、3回連続で2着。そして4日目4R2号艇の予選最終走は、2コースから1つ外の中村尊と並ぶコンマ10のトップスタートタイを踏み込んだ。1周1マークは先捲りを決め