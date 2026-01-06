メ〜テレアナウンス部公式が6日、X（旧ツイッター）を更新。同社のアナウンサー尾形杏奈（26）が結婚を発表した。公式アカウントで「ドデスカ!やSNSを見てくださる皆さまへ私事ですがご報告です1月5日に結婚しました」と尾形アナが発表。「夫は、大学で知り合ったトヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」と吉居大和選手とのツーショット写真を投稿した。続けて「引き続き、関わって下さる方々への感謝を胸に日々の仕事に