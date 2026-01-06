北京市は5日、「2026年北京AIイノベーション先進地建設推進会」を開催した。会議では初のAI（人工知能）イノベーション街区が発表され、海淀区の「原点コミュニティー」、北京経済技術開発区の「模数世界」、朝陽区の「光智空間」、石景山区の「文化智境」の4カ所の建設を支援し、海淀を中核とする「1コア・多ポイント」の配置を構築する方針だ。今後2年以内に、各イノベーション街区の中核エリアがモデルとしてのけん引効果をほぼ