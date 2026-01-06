上海証券取引所、深セン証券取引所、北京証券取引所の三大証券取引所が明らかにしたところによると、2025年12月31日現在、国内投資家向けのA株上場企業の2025年配当金は2兆6000億元（約58兆2000億円）を超え、過去最高を更新したということです。 具体的には、上海証券取引所では1640社が配当を実施し、配当金総額は前年同期比11％増の2兆600億元（約46兆1000億円）に達しました。1年の中で数回も配当を実施することが常態化し、中