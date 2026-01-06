きょう（6日）午前10時過ぎ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。岡山県と香川県でも震度4を観測しています。 【写真を見る】【6日地震まとめ】岡山県と香川県でも震度4を観測80代女性がアラートに驚いて転倒し軽いけが気象台「今後2～3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多い」【島根県東部で最大震度5強の地震】 この地震の影響で一時、JRなどに遅れが生じ、利用者からは困