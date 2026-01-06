6日午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする強い地震が発生。地震の規模を示すマグニチュードは6.2、島根県松江市などで最大震度5強を観測しました。東海3県でも、名古屋市中川区や稲沢市などの尾張西部、岐阜県では大垣市や羽島市など、三重県でも津市、四日市市など広い範囲で震度2を観測。その後も、鳥取・島根では午前11時半までの1時間余りで震度1以上の地震が10回相次ぎました。影響は東海3県の交通にも…。