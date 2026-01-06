¡ÖÀäÉÊ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¿·Ê¹¤ÎÊ¸»ú¤¬¤ªÊ¢¤Ë¿·Ê¹»æ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¤Á¤®¤ê³¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÚÂ¼¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¿·ºî¤òX¤ËÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ôºß½»¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢89ºÐ¤ÇÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤òË´¤¯¤·¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç90ºÐ¤«¤é¿·Ê¹¤Á¤®¤ê³¨¤ò»Ï¤á¤¿¡£¿·Ê¹»æ¤Î¿§Ì£¤ä¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºîÉ÷¤Ï¼¡Âè¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï16ËüÄ¶¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡Ö2026Ç¯Âè°ìºîÌÜ¤Ï¤à¤«¤ï¤Î»º¤·¤·¤ã¤â¤Ç