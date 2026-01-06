ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が6日、福岡市のみずほペイペイドームを訪れ、単独で自主トレーニングを行った。個人のチームで行っている自主トレは休養日に充てる一方、自身は休日返上でバットを振った。年越しは発熱で寝込んだというが、1日で治し、年明けから連日トレーニングを行っている。「昨年はリチャードと1000本の素振りをして（年越しの）カウントダウンをしたけど、今年は寝込んでいた。逆にいいんじゃないで