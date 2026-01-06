J1アビスパ福岡のFW城後寿（39）が、40歳となる今シーズンへの意気込みを語った。昨季は右膝の大けがからの復活を目指してリハビリが続き、ルーキーイヤー以来となる公式戦出場なし。周囲への恩返しの思いも胸に、今季は巻き返しを誓っている。6日に雁の巣球技場（福岡市）で公開された全体練習では、精力的にフルメニューを消化した。「トレーニングの負荷がまだ高くないので、若い選手は軽そうに動くけど、いっぱいいっぱい