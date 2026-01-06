1月6日午後、神戸市兵庫区の山麓バイパスで、軽トラックとバスが衝突する事故がありました。この事故で、軽トラックを運転していた20代くらいの男性が病院へ搬送されましたが意識不明の重体です。6日午後2時過ぎ、兵庫区烏原町にある山麓バイパスで「車とバスの事故です」と付近を通った車を運転している人から警察に通報がありました。警察によりますと、長田方面へ向かっていた軽トラックと三宮方面へ向かっていた神鉄バス