鳥取・島根で震度５強の地震。関西にも影響が出ました。１月６日午前１０時１８分ごろに発生した強い地震。鳥取県・島根県で最大震度５強を観測したほか、近畿地方でも大阪府や京都府、兵庫県で震度３を観測しました。鳥取県との県境にある兵庫県新温泉町でも揺れが続きました。（浜坂漁協職員）「この事務所も揺れましたね。速報がどんどん来るので、どうなるか心配なところはありますけども」地震の影響で停電が起き、