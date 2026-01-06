東京・渋谷区で6日午後、工場が焼ける火事がありました。屋上では助けを求める人もいましたが、全員無事に救助されました。午後2時20分ごろ、渋谷区広尾の工場で「火が出ている」と目撃した人から通報がありました。一時、屋上では3人が助けを求めていましたが、火は約2時間後に消し止められ、全員無事に救助されてけがはありませんでした。警視庁によりますと、工場の隣の駐車場に停まっていた車から火が出て、工場に燃え広がった