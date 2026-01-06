北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が、娘とともに「働く指導者」をアピールです。建設現場でフォークリフトを運転する金総書記。荷台にはジュエ氏とみられる娘も乗っています。朝鮮中央テレビによりますと5日、金総書記はウクライナ侵攻を続けるロシアを支援するために派遣された兵士をめぐり、その功績をたたえる記念館の建設現場を訪れ、植樹を行ったということです。金総書記は、「朝鮮人民軍の必勝不敗を全世界に示す