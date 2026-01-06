湿布薬「サロンパス」で知られる久光製薬は6日、経営陣による自社買収（MBO）を実施すると発表した。創業家出身の中冨一栄社長の資産管理会社を通じ、全株式の取得を目指す。久光によると、総額4千億円程度で、成立すれば上場廃止となる見通し。非公開化することで、目先の株価にとらわれず、成長戦略の柱に据える海外展開を強化する狙いがあるとみられる。製薬業界では大正製薬ホールディングスが2024年、約7100億円を投じてM