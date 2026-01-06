【ニューヨーク＝金子靖志、リオデジャネイロ＝大月美佳】米政府に身柄を拘束された南米ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は５日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷した。米ＣＮＮなどによると、麻薬密輸への関与など四つの罪を全て否認し、無罪を主張した。「私は今も大統領だ。（米政府に）拉致された」と述べ、拘束に関する合法性を争う姿勢を示した。マドゥロ氏は、麻薬輸入の共謀▽麻薬テロの共謀▽機関銃や破壊装置の