人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」の溝口勇児ＣＯＯが６日、都内で行われた同アワードに出席。経営参画から４年を経て、同イベントへの思いを語った。溝口氏は「当時のブレイキングダウンは今よりも風当たりが強くて、『どうせうまくいかないとか』『一時的なブームでしょ』とか。いろんな揶揄、誹謗中傷があった、そんな興行でした」と振り返った。続けて、「ただ、選手の皆、運営の皆、スポンサーの皆、さらに