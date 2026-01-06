6日、「イット！」の取材班が訪れたのは都内にある個人経営の100円ショップ。止まらぬ物価高の中でも低価格で買い物ができる“庶民の味方”の100円ショップですが…。女性客：100均もちょっと高くなったと思います。割合減ったなとかは感じているので。（Q.例えば具体的にどんなものが）封筒とかフィルムとか枚数が減ったなとか、紙が薄くなったなとか感じます。100円ショップにも物価高の影響が及んでいるというのです。100円ショ