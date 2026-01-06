女優の森川葵が着物姿を披露した。６日までに自身のインスタグラムを更新した森川は「あけましておめでとうございます。仕事はじめでした。皆様もそろそろ日常生活ですか？」とファンに呼びかけ、花の模様が描かれた紺色の着物に金色の髪飾りを合わせた姿を披露。「２０２６年も小さなものから大きなものまで、大きさに問わず、皆様に幸せが降り注ぐ一年でありますようにと願っております！さ、今年もがんばりますぞーーーー！