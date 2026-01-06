ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬はフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が受賞。最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースにも選出された（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。授賞式は１月２６日に行われる。蓋を開ければ圧勝だった。有効投票数２４８票のうち、９割を超える２２６票を獲得。フォーエバーヤングが年度代表馬に輝いた。ＪＲＡ未出走馬は１