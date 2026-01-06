6日午後、愛知県半田市のマンションで火事があり、火元とみられる部屋にいた女性が死亡しました。警察と消防によりますと、6日午後1時半過ぎ、半田市栄町の鉄筋2階建てのマンションで、近所の住民から「黒煙が見える」と119番通報がありました。消防車8台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、火元とみられる2階の一室が燃え、この部屋から救出された女性が搬送先の病院で死亡が確認されました。この部屋