当社は石油・天然ガスのE&P（探鉱・開発・生産）を通じて、エネルギーの安定供給に貢献してきました。今後も引き続き、日本のエネルギー安全保障の確立や維持に向け、産業界や国民が必要としているエネルギーを供給する責任を果たしていく考えです。 われわれはバイオマスや太陽光など、再生可能エネルギーの開発にも積極的に取り組んでいますが、特に天然ガスの果たす役割はまだまだ大きいと考