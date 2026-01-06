福岡市内の多くの小中学校は6日が冬休み最終日です。クリスマスやお正月とイベント盛りだくさんの冬休みに、子どもたちはどんな思い出を作ったのでしょうか。 大鍋いっぱいに作られた湯気が立ちこめる七草がゆ。福岡市植物園では、1月7日の「七草の日」を前に200食の七草がゆが振る舞われました。「セリ」「ナズナ」など春の七草を入れた七草がゆで、1年の無病息災を願います。心も体も温まりながら、冬休みの思い出を振り返っ