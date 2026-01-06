ドイツ各州ごとの１２月ＣＰＩ、伸び鈍化が相次ぐ＝ロンドン為替 ドイツ各州ごとの12月消費者物価指数（ＣＰＩ）が以下のように一部発表されている。 ノルトライン＝ヴェストファーレン州 CPI +1.8%（前年同月比）前回値：+2.3% ザクセン州 CPI +1.9%（前年同月比）前回値：+2.2% いずれも前年比の伸び鈍化が示されており、日本時間午後10時発表の全国版でも同様の結果が想定される。市場予想は+2.1％と前回の