東京時間17:59現在 香港ハンセン指数 26710.45（+363.21+1.38%） 中国上海総合指数 4083.67（+60.25+1.50%） 台湾加権指数 30576.30（+471.26+1.57%） 韓国総合株価指数 4525.48（+67.96+1.52%） 豪ＡＳＸ２００指数 8682.75（-45.88-0.53%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84913.81（-525.81-0.62%） ６日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株式市場でＮＹダウは５９４ドル高となっ