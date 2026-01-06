ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１、伊７０ｂｐ目立った変化みられず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.849 フランス3.558（+71） イタリア3.546（+70） スペイン3.277（+43） オランダ2.959（+11） ギリシャ3.428（+58） ポルトガル3.147（+30） ベルギー3.338（+49） オーストリア3.1（+25） アイルラ