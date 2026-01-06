中国商務省は先ほど、日本に対し、軍事転用の可能性がある品目について輸出を禁止する新たな制裁を発表しました。高市総理の台湾有事をめぐる発言に対する対抗措置だとしています。中国国営の新華社通信によりますと、中国商務省は「日本の軍事力向上につながる品目について輸出を禁止する」と発表しました。具体的に何が禁止対象になるのかは明らかにされていませんが、レアアースやレアアース磁石なども含まれる可能性があります