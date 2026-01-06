「革新的な老眼治療」。そう謳う横浜市の眼科が、患者から手術の前払い金を受け取ったまま突如、閉院しました。一体何があったのでしょうか。高柳光希アナウンサー「横浜市戸塚区にある大きく『め』と書いてある眼科ですが、去年末から突然、連絡が取れない状態になったということです」「生涯裸眼で過ごすライフスタイルを提供する」などと謳う「戸塚駅前鈴木眼科」が閉院したのは大晦日の12月31日、突然の出来事でした。病院の患