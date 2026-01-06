今夜、日本海側の雪は一旦止みますが、あすの午後から再び雪で大雪になる所もありそうです。低気圧が発達しながら日本海をすすみ、寒冷前線が北日本を通過するでしょう。このため、北日本では午後から雪が降り、日本海側では雷を伴って強く降る所もありそうです。北陸も雷雨になりそうです。地震があった山陰はにわか雨やにわか雪があるでしょう。一方、太平洋側は雲が多いものの、晴れ間もありそうです。ただ、関東沖にできる低気