化粧まわしの贈呈式に出席した大関安青錦（右）と安治川親方＝6日、東京都江東区の安治川部屋新大関安青錦に昇進後初の化粧まわしが東京山の手ロータリークラブから贈られ、6日に東京都江東区の安治川部屋で師匠の安治川親方（元関脇安美錦）とともに贈呈式に臨んだ。鮮やかな青色の生地に、母国ウクライナの国鳥とされるコウノトリが羽ばたくデザイン。「大関から横綱へ」との願いが贈り主から込められた。安青錦は「すごく