平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年1月のラインナップが解禁された。本日1月6日（火）からスタートするのは――・火曜『岡野陽一の負けてもウマい飯』＜MC：岡野陽一＞・水曜『サーヤ・たけるの偏見と統計』＜MC：ラランド・サーヤ、東京ホテイソン・たける＞・木曜『スポンジ・シノ』＜MC：timeles