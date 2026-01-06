きょう午後、愛知県半田市の集合住宅で火事があり、1人が死亡しました。 【写真を見る】｢煙が出ている｣ 2階の部屋が焼け70代とみられる女性が死亡 愛知･半田市の集合住宅で火事 火事があったのは半田市栄町の2階建ての集合住宅で、警察と消防によりますと、きょう午後1時半ごろ「煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。 70代とみられる女性が死亡 消防車8台が出て、火は2時間あまりで消し止められました。こ