木村拓哉が自身のInstagramを更新。光と影が溶け合う水辺での一瞬を切り取ったオフショットを公開した。 【画像】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉のダウンベストコーデ ■サングラスをかけた木村拓哉の横顔ショット 投稿された写真には、夕暮れ時と思われる水辺を背景に、サングラスをかけて遠くを見つめる木村の横顔が収められている。 逆光の中に浮かび上がるシルエットに、風になびくナチュラルなヘアスタイルが重