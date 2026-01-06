【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なきごとが、新曲「甘々吟味」（Glico“ポッキー”CMキャンペーンソング）を1月6日に配信リリースした。 ■ハッピーな場面にはいつもポッキーがある 「甘々吟味」はハッピーな場面にはいつもポッキーがある、そんなポッキーのブランドメッセージ「Share happiness!」を伝えるために水上えみり（Vo、Gu）が書き下ろした楽曲。