日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 129( 129) TOPIX先物 3月限 114( 114) ◯SMBC日興証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 3月限23(23) ◯みずほ証券