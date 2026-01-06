日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6708(6648) 6月限20(20) TOPIX先物 3月限8548(8447) 日経225ミニ 1月限3203(3203) 2月限 243( 243