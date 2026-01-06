日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 14884( 13304) 6月限15(15) TOPIX先物 3月限 22383( 21557) 日経225ミニ 1月限8398(6398) 2月限1355( 355