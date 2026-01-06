日経平均株価 始値52157.22 高値52523.77 安値52024.62 大引け52518.08(前日比 +685.28 、 +1.32％ ) 売買高24億6487万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆2015億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅続伸、強気一辺倒で一気に史上最高値更新 ２．欧州の株価指数が最高値、米国もダウ最高値で