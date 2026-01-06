日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 267( 242) 野村証券 135( 135) BNPパリバ証券 465(65) ソシエテジェネラル証券52(52) SBI証券