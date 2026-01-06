日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万3500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 170( 170) SBI証券 242(98) 楽天証券66(66) 松井証券47(