北海道小樽市のスキー場で５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、警察は１月６日、運営会社の事務所などに家宅捜索に入りました。今後の捜査のポイントについて元検事の中村弁護士は大きく２つあると話しています。１つは、運営会社が事故を予見していたかどうか。もう１つは、事故防止をするための義務を怠ったという点を立証できるかどうかです。一方で、異物が挟まった際に作動する非常停止装